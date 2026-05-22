Elenchi regionali per il ruolo domanda scade lunedì 25 maggio 30 FAQ per spiegare le assunzioni

È stato pubblicato l'elenco regionale per il ruolo dell’anno scolastico 202627, con la scadenza della domanda fissata per lunedì 25 maggio. Per chiarire i passaggi e le modalità di assunzione, sono state pubblicate 30 FAQ a cura di un rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato. Questi documenti forniscono spiegazioni dettagliate sui criteri e le procedure da seguire per le assunzioni nel prossimo anno scolastico.

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