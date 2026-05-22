Elenchi regionali per il ruolo domanda scade lunedì 25 maggio 30 FAQ per spiegare le assunzioni
È stato pubblicato l'elenco regionale per il ruolo dell’anno scolastico 202627, con la scadenza della domanda fissata per lunedì 25 maggio. Per chiarire i passaggi e le modalità di assunzione, sono state pubblicate 30 FAQ a cura di un rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato. Questi documenti forniscono spiegazioni dettagliate sui criteri e le procedure da seguire per le assunzioni nel prossimo anno scolastico.
Elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627: Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief risponde a 30 FAQ sulla procedura di assunzione. Dall'abilitazione, alla riserva di legge, alla rinuncia, ai vincoli in caso di nomina. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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