Elenchi regionali per il ruolo così si presenterà la domanda | presentata la piattaforma SPECIALE con Craparo Gilda LIVE Lunedì 4 maggio alle 15 | 30

Oggi è stato presentato ufficialmente il nuovo sistema di elenchi regionali per il ruolo, durante un incontro tra il Ministero e le organizzazioni sindacali. La piattaforma per la presentazione delle domande è stata resa disponibile, seguendo le procedure previste. In parallelo, è in programma uno speciale con un rappresentante sindacale, in diretta, lunedì 4 maggio alle 15:30.

Elenchi regionali per il ruolo. Tutto pronto per la nuova procedura: presentata oggi, durante l’incontro tra i rappresentanti del Ministero e le forze sindacali, la piattaforma per l’inoltro della domanda. Si parte il 6 maggio e ci sarà tempo per inviare l’istanza fino al 25 maggio. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno spazio informativo lunedì 4 maggio alle 15:30. In collegamento Simone Craparo (Gilda degli Insegnanti). Conduce Andrea Carlino. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda Unams) LIVE Lunedì 23 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 20 febbraio alle 14:30Presentata ai sindacati la piattaforma che sarà utilizzata per l'inoltro della domanda per il primo inserimento o l'aggiornamento della propria... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo. Ci saranno assunzioni ADSS da elenchi regionali e prima fascia sostegno GPS 2026? Elenco con le graduatorie esaurite, ma bisogna aggiungere PNRR3Possibilità di assunzione dagli elenchi regionali e dallo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia? Le tabelle degli Uffici Scolastici ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decretoI concorsi si intendono superati se nella prova orale (o nella media di prova pratica + orale) è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il vot ... flcgil.it Ruolo 2026: abilitazione NON obbligatoria per gli elenchi regionali Arriva un chiarimento importante per il reclutamento: non è necessario essere abilitati per inserirsi negli elenchi regionali. Basta aver superato uno dei concorsi previsti: Ordinario 2020 - facebook.com facebook Costituzione degli elenchi regionali degli #idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27, pubblicato il decreto, non ancora stabilite le date per la presentazione delle istanze di inclusione tiny.cc/7kk2101 x.com