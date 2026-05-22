Electrolux ha annunciato un investimento di 9 miliardi di euro in un accordo con il gruppo cinese Midea, che prevede anche una ristrutturazione dell’azienda. La notizia ha suscitato interrogativi sulla sorte dei lavoratori in Italia, con alcune autorità regionali che richiedono il ritiro immediato del piano industriale. La Regione Veneto ha espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze di questa scelta, mentre le parti coinvolte stanno definendo le prossime mosse.

? Domande chiave Come influirà l'accordo con Midea sui posti di lavoro in Italia?. Perché la Regione Veneto chiede il ritiro immediato del piano industriale?. Chi garantirà la stabilità economica dei poli produttivi di Pordenone e Susegana?. Cosa accadrà durante l'incontro decisivo al MIMIT il prossimo 25 maggio?.? In Breve Investor AB garantisce il 18,78% della nuova emissione per l'aumento di capitale.. Morgan Stanley, Skandinaviska Enskilda Banken e Deutsche Bank assicurano la copertura finanziaria.. Il piano di ristrutturazione prevede tagli occupazionali nei poli di Pordenone e Susegana.. Il governatore Alberto Stefani convoca incontro al MIMIT per il 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux: 9 miliardi per l’accordo con Midea e la ristrutturazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Electrolux lascia l’Ungheria e sigla un accordo con Midea per gli Usa: previsti tagli fino a 3mila posti di lavoroDalla Svezia due annunci sul futuro di Electrolux: la chiusura dello stabilimento di Jászberény in Ungheria (con conseguente trasferimento di una...

Leggi anche: Electrolux, Midea ci riprova: si va verso l'acquisizione

Electrolux, 3.000 posti a rischio. Il fallimento è in arrivo?Electrolux taglia 3.000 posti mentre i conti peggiorano con ricavi in calo, perdite e domanda debole. Siamo davanti a una ristrutturazione o a una crisi più profonda? money.it

Electrolux, 1.700 esuberi e chiusura a Cerreto d’Esi: Urso convoca un tavolo al MimitDopo gli esuberi stabiliti da Electrolux Fim, Fiom e Uilm proclamano 8 ore di sciopero. E la politica promette battaglia ... quifinanza.it