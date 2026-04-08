Electrolux Midea ci riprova | si va verso l' acquisizione

Le aziende cinesi continuano a manifestare interesse per l'acquisizione di Electrolux. Dopo un primo tentativo nel corso del 2023, il gruppo Midea ha annunciato nuovamente l'intenzione di rilevare la multinazionale svedese. La società cinese ha presentato nuove manifestazioni di interesse, puntando a portare avanti la proposta di acquisizione. La questione rimane in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali sui tempi o i dettagli dell'operazione.

I cinesi tornano alla carica per acquisire Electrolux. Dopo un primo tentativo nel 2023, il colosso Midea adesso punta di nuovo alla multinazionale svedese. Secondo quanto riporta il giornale economico Firstonline, l'operazione si potrebbe chiudere entro la fine del 2026. Midea andrebbe così a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Electrolux, il business europeo nel mirino dei cinesi di MideaPORDENONE - A volte ritornano… E così una trattativa partita e arenatasi tre anni fa, sembra sia ricominciata. Obiettivo: il business europeo di Electrolux. Il corteggiatore? ilgazzettino.it

Electrolux, Chinese Midea workers are back on the offensive. Unions are on guard: We'll demand Golden Power.Midea, the world's number 1 in home technology, has returned to the fray for a possible acquisition of Electrolux (or a joint venture as a second option) that could be closed within the year. firstonline.info