Un uomo ha dichiarato di essere convinto di non trovare lavoro a causa del malocchio, nonostante sia italiano. Ha riferito di aver sentito di dover fare qualcosa per ripagare gli sforzi dei genitori e di aver nutrito questa convinzione per molto tempo. La sua preoccupazione principale riguarda la possibilità che questa credenza influenzi le sue opportunità lavorative. Non sono stati forniti altri dettagli sul suo percorso o su eventuali passi intrapresi per affrontare questa situazione.

Emergono le prime parole di Salim El Koudri, il 31enne che sabato 16 maggio ha investito a bordo di un’auto sette persone a Modena. All’udienza di convalida del fermo non ha risposto alle domande del Gip sul movente del suo gesto. Alcuni dettagli della sua vita sono però trapelati dal suo avvocato Fausto Gianelli. Il legale ha spiegato che il suo assistito aveva un’ossessione “fare qualcosa per ripagare gli sforzi della famiglia”. Inoltre, era convinto di non riuscire a trovare lavoro a causa del malocchio. Le parole dell’avvocato L’ANSA riporta le parole di Fausto Gianelli, legale di Salim El Koudri, dopo l’incontro con il suo assistito.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - El Koudri convinto di non trovare lavoro per il malocchio, "sono italiano ma dovevo fare qualcosa per i miei"

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