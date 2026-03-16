Nel suo nuovo film “Il bene comune”, in uscita il 12 marzo, Rocco Papaleo interpreta il ruolo principale in una dramedy on the road. Accanto a lui, Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi completano il cast. Il film è stato scritto e diretto dallo stesso Papaleo, che ha anche contribuito alla produzione. La pellicola racconta un percorso di scoperta e incontri lungo un viaggio che si svolge in Italia.

Nel suo nuovo film “Il bene comune”, in uscita il 12 marzo, Rocco Papaleo firma una dramedy on the road di cui è anche protagonista. Al centro della storia c’è il pino loricato, raro albero secolare che cresce soprattutto nel Parco nazionale del Pollino e nei Balcani, simbolo di forza e resilienza, che diventa metafora del percorso interiore dei personaggi. Il film, girato tra Basilicata e Calabria e prodotto da Picomedia, Less Is More Produzioni e PiperFilm in collaborazione con Netflix, racconta il viaggio di Biagio, una guida turistica ed ex militare, che insieme al nipote Luciano accompagna l’attrice Raffaella e quattro detenute quasi alla fine della pena in un’escursione sul Pollino alla ricerca del famoso albero. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Il bene comune”, intervista a Rocco Papaleo, Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi

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Il bene comune, intervista esclusiva a Rocco Papaleo, Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi

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