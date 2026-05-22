Edificano immobili su terreni della Regione Campania scatta il sequestro

I carabinieri hanno eseguito un sequestro di immobili costruiti su terreni di proprietà della Regione Campania, a Giugliano in Campania. L’operazione è stata avviata su ordine delle autorità competenti e ha portato al blocco delle opere edilizie in corso. Le autorità hanno precisato che l’intervento riguarda specifici terreni e strutture non autorizzate, che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati in relazione a questa operazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri hanno sequestrato a Giugliano in Campania, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, 18 immobili nei confronti di 12 persone indagate per invasione di terreni pubblici, oggi di proprietà della Regione Campania dopo la soppressione nel 1977 dell’Opera Nazionale Combattenti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Napoli Nord ed effettuate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli con l’ausilio dei militari del Gruppo Forestale di Napoli e della Compagnia di Giugliano in Campania. L’ipotesi degli inquirenti è che gli indagati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Edificano immobili su terreni della Regione Campania, scatta il sequestro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Punto di riferimento per anni della consorteria mafiosa": scatta il sequestro di 20 immobiliI finanzieri del comando provinciale di Palermo e del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal... Pioggia e temporali su Napoli e Campania, scatta l'allerta meteo della Protezione civileLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi, ha emanato un’allerta meteo di... Edificano immobili su terreni della Regione Campania, scatta il sequestroI carabinieri hanno sequestrato a Giugliano in Campania (Napoli), su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, 18 immobili nei confronti di 12 persone indagate per invasione di terreni pubblici, og ... ansa.it Rettifica asta pubblica per alienazione di terreni di proprietà della Regione a Forio (Na) e Valle di Maddaloni (Ce)29/08/2025 - Con DD N. 125 del 29/08/2025 è stato rettificato il DD N. 124 del 07/08/2025 con cui è stata era stata indetta Asta pubblica per alienazione di beni immobili di proprietà della Regione ... regione.campania.it