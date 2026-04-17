Punto di riferimento per anni della consorteria mafiosa | scatta il sequestro di 20 immobili

Le forze dell'ordine hanno sequestrato 20 immobili su ordine del tribunale di Palermo. L'azione è stata eseguita dai reparti di Palermo e Agrigento, coinvolgendo un noto capo della famiglia mafiosa di Sciacca. Il provvedimento fa parte di un'inchiesta che mira a contrastare le attività criminali legate alla mafia locale. L'operazione segue le indagini avviate negli ultimi mesi e riguarda un personaggio considerato un punto di riferimento per l'organizzazione.

I finanzieri del comando provinciale di Palermo e del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione nei confronti dello storico capo della famiglia mafiosa di Sciacca.L'uomo, destinatario di plurime.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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