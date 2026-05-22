In un’intervista recente, il wrestler Adam Copeland ha condiviso di non voler affrontare un altro addio drammatico e ha precisato di non conoscere ancora la data di scadenza del suo contratto. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono da vicino le sue prossime mosse nel mondo del wrestling. Copeland ha deciso di parlare apertamente del suo futuro, senza fornire dettagli specifici sui piani a breve termine.

Adam Copeland ha parlato del suo futuro nel wrestling in un’intervista esclusiva rilasciata a Clutch Points. Il veterano canadese ha spiegato che il suo contratto con la AEW si è allungato a causa degli infortuni e degli impegni cinematografici, al punto da non sapere nemmeno con certezza quando scadrà. “Mi sono rotto la gamba, quindi è stato aggiunto del tempo per l’infortunio, e poi ho dovuto andare a girare Beekeeper 2 e Percy Jackson, quindi anche quello è stato aggiunto. Ogni volta che devo fermarmi, quel periodo viene aggiunto in coda al contratto. Non sono nemmeno sicuro di quando scadrà.” Nessun tour d’addio: il ritiro del 2011 basta e avanza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Edge/Adam Copeland: “Non mi interessa un altro addio strappalacrime, non so quando scade il mio contratto”

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Adam Copeland sends an INTENSE message to FTR! | AEW Dynamite, 3/25/26

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