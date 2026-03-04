Kabasele | Il mio contratto scade ma sarei felice di restare all' Udinese
Christian Kabasele ha annunciato che il suo contratto con l’Udinese scade a fine stagione, ma ha anche espresso la volontà di continuare a giocare con la stessa squadra. Nel suo ruolo difensivo, ha mostrato attenzione e solidità, mentre in attacco ha contribuito con alcune azioni offensive. La sua presenza sul campo rimane una delle caratteristiche principali della formazione friulana.
Nel presente profilo sportivo si analizza l’apporto di Christian Kabasele all’Udinese, con attenzione al rendimento difensivo e al contributo offensivo, oltre alla questione legata al rinnovo contrattuale. La squadra ha mostrato solidità arretrata e una gestione consapevole della fase offensiva, elementi che emergono anche dalla recente sfida di campionato contro la Fiorentina. La crescita di Christian Kabasele è evidente: a 35 anni si è imposto come pilastro difensivo, risultando tra i principali riferimenti della squadra. In occasione dell’ultimo impegno di campionato, Udinese ha segnato tre reti contro la Fiorentina, con il difensore che ha sbloccato la partita con un gol di testa imperioso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
UDINESE - FIORENTINA 3-0 Christian Kabasele (10') Keinan Davis (64' - Penalty) Adam Buksa (90+4') x.com