Kabasele | Il mio contratto scade ma sarei felice di restare all' Udinese

Christian Kabasele ha annunciato che il suo contratto con l’Udinese scade a fine stagione, ma ha anche espresso la volontà di continuare a giocare con la stessa squadra. Nel suo ruolo difensivo, ha mostrato attenzione e solidità, mentre in attacco ha contribuito con alcune azioni offensive. La sua presenza sul campo rimane una delle caratteristiche principali della formazione friulana.