Economia per le persone | il Tdlab2026 delle imprenditrici di Confcommercio

Il Tdlab2026, iniziativa promossa dalle imprenditrici associate a Confcommercio, si presenta come un progetto dedicato allo sviluppo economico orientato alle persone. L’evento si è svolto ad Arezzo il 22 maggio 2026, coinvolgendo diverse rappresentanti del mondo imprenditoriale femminile. L’obiettivo dichiarato è quello di analizzare e condividere strategie per migliorare le attività commerciali e i servizi rivolti alla comunità locale. La giornata ha visto la partecipazione di varie figure del settore e ha previsto interventi e discussioni sul tema.

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