Boom di imprese femminili | oltre 37mila imprenditrici guidano il cambiamento dell' economia

Nel territorio bolognese, l’imprenditoria femminile registra un aumento significativo, con oltre 37.000 donne che guidano attività commerciali e imprese. Questa crescita riguarda diverse realtà economiche e settori, contribuendo a un cambiamento nel panorama imprenditoriale locale. La presenza di imprese al femminile si manifesta come un dato importante, riflettendo l’espansione delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

Nel 2025 una nuova impresa su quattro è guidata da una donna. I dati della Camera di Commercio mostrano crescita, settori chiave e il peso sempre maggiore dell’imprenditoria femminile nel territorio L’imprenditoria femminile continua a crescere e a consolidarsi nel territorio bolognese. Nell’area metropolitana si contano 37.372 imprenditrici attive, a fronte di 94.110 imprenditori uomini, segno di una presenza ormai strutturale delle donne nel tessuto economico locale. È questo il quadro che emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Bologna, che ha analizzato i dati del Registro delle imprese. Quasi la metà delle imprenditrici (46%) ricopre il ruolo di amministratrice, mentre meno di una su tre è titolare dell’attività. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

