L'eclissi più lunga mai visibile in Italia si prospetta per il 2 agosto 2027, con una durata superiore ai sei minuti. L’evento sarà osservabile in modo parziale in tutto il Paese, attirando l’attenzione di appassionati e scienziati. Questa eclissi rappresenta un'occasione rara, considerando la sua durata e la copertura territoriale. Il fenomeno si svolgerà nel cielo italiano nel contesto di un evento astronomico di grande rilievo.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027 sarà la più lunga visibile da terre abitate fino al 2114, con un tempo totale di 6 minuti e 23 secondi. Il fenomeno, dovuto alla combinazione tra perigeo lunare e afelio terrestre, attraverserà il Nord Africa e la Spagna. In Italia l’evento sarà parziale, con una copertura del 55% al Nord e del 99,8% a Lampedusa, dove si sfiorerà l’oscuramento completo. L’eclissi solare del 2 agosto 2027 I motivi della durata dell’eclissi Le percentuali di visibilità dell'eclissi in Italia L’eclissi solare del 2 agosto 2027 Il 2 agosto 2027 si verificherà un’eclissi solare totale caratterizzata da una durata della fase centrale superiore ai sei minuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eclissi più lunga di sempre visibile in Italia, quando sarà e perché durerà oltre 6 minuti

Articoli correlati

Un eclissi solare totale visibile dall’Italia: oltre sei minuti di buio. Ecco quando sarà (non nel 2026)Roma, 27 gennaio 2026 – Eclissi di sole: la data da segnare sul calendario è fissata per lunedì 2 agosto 2027, data dell’eclissi totale di Sole...

Una selezione di notizie su Eclissi più lunga di sempre visibile in...

Temi più discussi: Sarà buio per oltre 6 minuti: quando arriva in Italia l'eclissi più lunga di sempre; Luna di Sangue: cosa aspettarci dall'eclissi lunare del 3 marzo; Ecco l'eclissi totale, immortalata la 'Luna di sangue': spettacolare il colore rossastro e ramato; Eclissi lunare 2026, quando vederla e cos'è la Luna di sangue.

Sarà buio per oltre 6 minuti: quando arriva in Italia l'eclissi più lunga di sempreSono giorni assai concitati in Italia per l’arrivo di una delle eclissi più attese e lunghe in senso assoluto. Il 2 agosto 2027 il Sole sparirà dal cielo per oltre sei minuti. Non è un modo di dire. È ... msn.com

Eclissi solare totale, buio per oltre sei minuti: sarà la più lunga fino al 2114, visibile in ItaliaIl 2 agosto 2027 il cielo offrirà uno spettacolo rarissimo: una eclissi solare totale che durerà fino a 6 minuti e 23 secondi, una delle più lunghe mai osservate su terre facilmente raggiungibili. Un ... quotidianodipuglia.it

Nessun tempo cancella, l'impronta sulla sabbia, ma il mare morde ancora la ferita. Resta un segreto vivo, un lampo di passione nella rada, oltre l'eclissi di luna. #UnPoeticoSentire Nomina Prima - Ontologia del sentire #BricioleDiPensieri x.com

Il 2 agosto 2027 si verificherà un evento astronomico straordinario: un’eclissi solare totale che durerà oltre 6 minuti, un record che non si ripeterà prima del 2114. Definita “l’eclissi del secolo”, sarà visibile in forma totale solo in alcune aree del Sud Italia, ma an - facebook.com facebook