Eclissi più lunga di sempre visibile in Italia quando sarà e perché durerà oltre 6 minuti

Da virgilio.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eclissi più lunga mai visibile in Italia si prospetta per il 2 agosto 2027, con una durata superiore ai sei minuti. L’evento sarà osservabile in modo parziale in tutto il Paese, attirando l’attenzione di appassionati e scienziati. Questa eclissi rappresenta un'occasione rara, considerando la sua durata e la copertura territoriale. Il fenomeno si svolgerà nel cielo italiano nel contesto di un evento astronomico di grande rilievo.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027 sarà la più lunga visibile da terre abitate fino al 2114, con un tempo totale di 6 minuti e 23 secondi. Il fenomeno, dovuto alla combinazione tra perigeo lunare e afelio terrestre, attraverserà il Nord Africa e la Spagna. In Italia l’evento sarà parziale, con una copertura del 55% al Nord e del 99,8% a Lampedusa, dove si sfiorerà l’oscuramento completo. L’eclissi solare del 2 agosto 2027 I motivi della durata dell’eclissi Le percentuali di visibilità dell'eclissi in Italia L’eclissi solare del 2 agosto 2027 Il 2 agosto 2027 si verificherà un’eclissi solare totale caratterizzata da una durata della fase centrale superiore ai sei minuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

