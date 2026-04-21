Il 9 e 10 maggio si svolgerà la seconda edizione della Cinque Terre Passion Ride, un evento ciclistico che coinvolge oltre cento partecipanti. La manifestazione si svolge tra mari e monti, attraversando la Riviera di Levante e il Parco Nazionale. L’iniziativa mira a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo sostenibile, valorizzando il territorio e i suoi paesaggi. È rivolta a un pubblico di appassionati e amatori, con l’obiettivo di condividere un’esperienza tra sport e natura.

Sport, territorio e sostenibilità tornano protagonisti il 9 e 10 maggio con la seconda edizione della Cinque Terre Passion Ride, un progetto volto a valorizzare la Riviera di Levante e il Parco Nazionale attraverso una pratica ciclistica condivisa e accessibile a tutti. L’evento propone due tracciati principali per domenica 10 maggio: il percorso "Focaccia", un anello di 58 chilometri che attraversa l’entroterra per rientrare lungo la costa, e il più impegnativo "Pesto", di 83,4 chilometri, con un’estensione verso Levanto. In entrambi i casi la partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Europa alla Spezia ed entrambi i percorsi prevedono una sezione cronometrata di circa 4 chilometri tra Pignone e Termine, dedicata ai partecipanti più competitivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque terre Passion Ride. In bici tra mari e monti. Oltre cento gli iscritti

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