Terre alla Ri-scossa | alla Collina dei Conigli tre giorni di arte e musica per far rinascere Tredozio

In occasione del terzo anniversario degli eventi naturali che hanno colpito la Romagna, il parco urbano Franco Agosto di Forlì ospiterà Terre alla Ri-scossa. L’evento si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2026 e prevede tre giorni di arte e musica presso la Collina dei Conigli. L’iniziativa mira a sostenere la rinascita del territorio attraverso attività culturali e artistiche.

In occasione del terzo anniversario dei drammatici eventi naturali che hanno colpito la Romagna, il parco urbano Franco Agosto di Forlì si prepara a ospitare Terre alla Ri-scossa, un’importante iniziativa di solidarietà e cultura prevista per le giornate del 23, 24 e 25 maggio 2026. L’evento, che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Alla (ri)scoperta della musica dimenticata", l'incontro agli EremitaniGli Amici della Musica di Padova ETS con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova e i Musei Civici di Padova... Camomilla Award, testimonianze sul palco. Dal body shaming alla musica per rinascereSaranno quattro donne milanesi - Elenoire Casalegno, Ilaria Capponi, Giuseppina Torre, Elsa Martignoni e Fanny Cristina Campion - tra le protagoniste...