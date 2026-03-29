Una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale è stata trovata recentemente all’interno del sedime dell’aeroporto militare di Aviano. L’operazione di bonifica, durata vari giorni, si è conclusa senza problemi o incidenti, garantendo la sicurezza durante tutte le fasi. La bonifica ha coinvolto squadre specializzate e ha permesso di rimuovere il residuo bellico in modo controllato.

Si è conclusa senza criticità e in piena sicurezza la complessa operazione di bonifica del residuato bellico rinvenuto nei giorni scorsi all’interno del sedime dell’aeroporto militare “Pagliano e Gori” di Aviano. L’intervento, scattato alle 5 del mattino di domenica 29 marzo, ha visto impegnata una vasta macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura di Pordenone. L’attività, pianificata nel corso di diversi incontri tecnici, ha coinvolto numerosi enti e istituzioni, tra cui Esercito, Aeronautica Militare, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Prefettura, Protezione Civile regionale e i Comuni di Aviano e Roveredo in Piano. A dirigere le... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Distrutta la bomba della Seconda guerra mondiale trovata ad Aviano

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