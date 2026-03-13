Bomba della seconda guerra mondiale scoperta in un terreno

Un agricoltore stava arando il suo terreno in via Pratilli a Santa Maria Capua Vetere quando ha scoperto una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno si era incastrato nell’attrezzo agricolo mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per rimuovere e mettere in sicurezza l’area. La zona è stata evacuata durante le operazioni di bonifica.

Trova una bomba della seconda guerra mondiale mentre lavora nel proprio fondo. É quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere in via Pratilli dove un agricoltore mentre arava il terreno ha rinvenuto una ordigno della seconda guerra mondiale inesplosa che si era incastrata nell'attrezzo agricolo. Rientrato a casa l'agricoltore ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri della locale compagnia, la polizia municipale sammaritana e gli artificieri del genio guastatori dell'Esercito italiano che hanno liberato l'ordigno dal mezzo agricolo. Dopo averla messa in sicurezza, la bomba è stata trasferita in una zona sicura e fatta brillare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

