Porto inaugurato il nuovo terminal crociere Sammuzzo | nel 2026 previsto il transito di 160 mila passeggeri

È stato ufficialmente aperto al porto il nuovo terminal crociere Sammuzzo, gestito dalla società West Sicily Gate, partecipata da due grandi compagnie di crociere. L'inaugurazione si è svolta di recente, mentre nel 2026 si prevede che il transito di passeggeri possa raggiungere i 160 mila. Il terminal rappresenta un nuovo punto di accesso per le navi da crociera in questa area portuale.

E' stato inaugurato al porto il nuovo terminal crociere Sammuzzo, gestito da West Sicily Gate, società partecipata da Costa Crociere e Msc Crociere. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti, oltre ad Annalisa Tardino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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