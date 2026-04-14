Monaco vola verso il futuro | nuovo Terminal per 6 milioni di passeggeri

L’aeroporto di Monaco ha aperto una nuova ala del Terminal 1, con una capacità prevista di 6 milioni di passeggeri. La nuova struttura include un molo di 95 metri destinato a migliorare i collegamenti internazionali. L’inaugurazione si inserisce in un piano di espansione volto ad aumentare i servizi e le rotte disponibili. L’intervento di ampliamento si è concluso recentemente, pronto ad essere utilizzato dai viaggiatori.

L’aeroporto di Monaco ha ufficialmente inaugurato la nuova ala del Terminal 1, un’espansione strategica che punta a potenziare i flussi internazionali attraverso un nuovo molo da 95.000 metri quadrati. La struttura, lunga 360 metri, permetterà allo scalo bavarese di accogliere circa 6 milioni di passeggeri supplementari ogni anno, consolidando la sua posizione di hub europeo grazie a una capacità operativa che può ospitare contemporaneamente fino a dodici velivoli a corto e medio raggio oppure sei modelli a fusoliera larga. Il progetto si sviluppa su sei livelli, di cui tre interamente dedicati alla gestione dei viaggiatori. All’interno, le procedure di accettazione sono state ottimizzate con aree check-in moderne e sistemi di sicurezza centralizzati che utilizzano tecnologie avanzate basate sulla tomografia computerizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monaco vola verso il futuro: nuovo Terminal per 6 milioni di passeggeri Nizza vola: Mundys investe 130 milioni nel nuovo Terminal 2Mundys ha inaugurato l’ampliamento del Terminal 2 presso l’aeroporto di Nizza Côte d’Azur, investendo 130 milioni di euro per potenziare uno scalo... Aeroporto Parma: 30 giorni per un nuovo terminal e 400.000 passeggeriIl terminal dell’aeroporto di Parma si è trasformato in soli trenta giorni, emergendo da un cantiere intensivo pronto per la stagione estiva.