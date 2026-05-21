L’Ucraina colpisce una sede dei servizi segreti russi Zelensky | Centro tra morti e feriti – Il video

Da open.online 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze speciali ucraine hanno attaccato una sede dei servizi segreti russi situata nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’area occupata di Cherson. Un video diffuso mostra l’attacco e i danni alla struttura, mentre fonti ucraine indicano che ci sono stati morti e feriti tra le persone presenti. Il presidente dell’Ucraina ha commentato l’operazione riferendo che l’attacco si è verificato in un centro che ha coinvolto personale e risorse dei servizi segreti russi.

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Le forze speciali ucraine hanno colpito una sede dell’ Fsb, servizi segreti russi, nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast occupato di Cherson. L’azione avrebbe causato fra i russi un centinaio di vittime tra morti e feriti. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, condividendo sui social il video che mostrerebbe il momento in cui i droni di Kiev colpiscono l’edificio sede dell’Fsb. Zelensky rivendica pure di aver distrutto un sistema missilistico terra-aria delle forze di Mosca. «I russi devono sentire che devono mettere fine alla loro guerra », ribadisce il leader ucraino celebrando i risultati della nuova azione militare. 🔗 Leggi su Open.online

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