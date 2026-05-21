L’Ucraina colpisce una sede dei servizi segreti russi Zelensky | Centro tra morti e feriti – Il video

Le forze speciali ucraine hanno attaccato una sede dei servizi segreti russi situata nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’area occupata di Cherson. Un video diffuso mostra l’attacco e i danni alla struttura, mentre fonti ucraine indicano che ci sono stati morti e feriti tra le persone presenti. Il presidente dell’Ucraina ha commentato l’operazione riferendo che l’attacco si è verificato in un centro che ha coinvolto personale e risorse dei servizi segreti russi.

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Le forze speciali ucraine hanno colpito una sede dell’ Fsb, servizi segreti russi, nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast occupato di Cherson. L’azione avrebbe causato fra i russi un centinaio di vittime tra morti e feriti. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, condividendo sui social il video che mostrerebbe il momento in cui i droni di Kiev colpiscono l’edificio sede dell’Fsb. Zelensky rivendica pure di aver distrutto un sistema missilistico terra-aria delle forze di Mosca. «I russi devono sentire che devono mettere fine alla loro guerra », ribadisce il leader ucraino celebrando i risultati della nuova azione militare. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UKRAINE STRIKES HEART OF RUSSIAN NUCLEAR POWER! BALLISTIC AND STRATEGIC SITES HIT! Sullo stesso argomento Leggi anche: Ucraina, Zelensky atteso a Londra. Ancora droni russi e morti Leggi anche: Ucraina, 3 morti e oltre venti feriti per attacchi russi a Odessa e Sumy I droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Yaroslavl, una delle più grandi della Russia. È la 3ª volta che l'Ucraina colpisce questa raffineria nelle ultime 2 settimane e la 5ª volta dall'inizio di quest'anno. via @visegrad24 x.com L'Ucraina colpisce la base della Flotta Caspica russa nel profondo della Russia, casa delle navi capaci di lanciare missili usate negli attacchi Kalibr – Stato Maggiore reddit Ucraina, Dombrovskis: Lavoriamo a 21esimo pacchetto sanzioni verso la Russia. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky: buoni contatti con Usa, spero in ripresa colloqui pace con Russia. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, Zelensky: Pesanti raid su Odessa e Dnipro, drone russo colpisce una nave cineseL'attacco russo sembra una risposta al raid con cui ieri l'Ucraina ha colpito con 600 droni la Russia, facendo tre morti a Mosca. In molte comunità di confine e di prima linea - afferma Zelensky - pe ... ilmessaggero.it