Ecco cinque serate speciali il dancing ' La Caravella' torna a rivivere sulla terrazza del Palazzo del Turismo
Il dancing 'La Caravella' torna ad animare la terrazza del Palazzo del Turismo di Cesenatico con cinque serate speciali. Dopo il successo dell'edizione precedente, l’area all’aperto si trasforma nuovamente in una balera a cielo aperto, richiamando l’atmosfera degli anni passati. Le serate sono state annunciate come eventi di richiamo per gli appassionati di musica e ballo, riempiendo di vita l’area del porto turistico. La programmazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per gli eventi pubblici all’aperto.
Dopo il successo dello scorso anno, la Terrazza del Palazzo del Turismo di Cesenatico torna ad animarsi per diventare una balera a cielo aperto e far rivivere l'epoca d'oro de "La Caravella". Il dancing era uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense, con la musica che si diffondeva fino al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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