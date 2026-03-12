Moncalieri 23enne cade dall’ultimo piano del palazzo | soccorso sulla terrazza al primo piano codice rosso

Ieri sera a Moncalieri, un ragazzo di 23 anni è caduto dall’ultimo piano di un edificio, precipitando dal quinto piano e finendo sulla terrazza al primo piano. L'incidente è avvenuto intorno alle 19,50 e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il giovane in codice rosso. La scena si è svolta sulla terrazza del palazzo, dove sono stati chiamati i soccorsi.