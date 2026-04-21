Pisa SC | Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo nerazzurro

Il Pisa Sporting Club ha annunciato l’ingaggio di Leonardo Gabbanini come nuovo direttore sportivo. La decisione è stata comunicata poche ore dopo la fine del rapporto con il precedente direttore sportivo, Davide Vaira. Gabbanini assume ora il ruolo di responsabile delle operazioni di mercato e della gestione della squadra. La società ha ufficializzato la nomina tramite un comunicato ufficiale.

E' Leonardo Gabbanini il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. L'annuncio a poche ore dalla fine del rapporto con l'ex ds Davide Vaira. L'ormai ex dirigente nerazzurro ha interrotto la collaborazione con il sodalizio nerazzurro a causa di un'insanabile differenza di vedute con la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pisa, è Gabbanini il nuovo direttore sportivoPISA, 21 APRILE – Nemmeno il tempo di metabolizzare l’esonero di Davide Vaira, che il Pisa ha già annunciato il nuovo direttore sportivo. Pisa Sporting Club: Davide Vaira non è più il direttore sportivo nerazzurro"Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. Panoramica sull’argomento Pisa, è Gabbanini il nuovo direttore sportivoPISA, 21 APRILE – Nemmeno il tempo di metabolizzare l’esonero di Davide Vaira, che il Pisa ha già annunciato il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Leonardo Gabbanini. Classe 1980, Gabbanini, come ... lanazione.it Leonardo Gabbanini è il nuovo diesse del Pisa – Gli inizi a Firenze e il passato all’esteroPISA. Il Pisa guarda già a futuro. Dopo il fulmine al ciel sereno che ha portato all’addio di Davide Vaira, ormai ex direttore sportivo del club nerazzurro, come comunicato intorno all'ora di pranzo c ... msn.com