Ebola tra allarme e realtà | cosa c' è da sapere sul virus che continua a far paura

Negli ultimi mesi si registra un aumento dei casi di Ebola, un virus che provoca malattie gravi e spesso mortali. Le diagnosi vengono effettuate spesso in ritardo, contribuendo a un quadro di preoccupazione tra le autorità sanitarie. Finora sono stati segnalati diversi focolai in alcune aree, con un incremento dei contagi rispetto ai mesi precedenti. Non sono stati segnalati ancora casi in altre regioni, ma l’attenzione rimane alta. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per contenere eventuali escalation.

È atteso un aumento dei casi di Ebola, una malattia grave e spesso fatale per l'uomo, anche considerando che le prime diagnosi sono giunte in ritardo. Questo il pensiero del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in rimando al ritardo nella diagnosi dovuto alla variante del. 🔗 Leggi su Today.it

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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