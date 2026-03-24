Protesta a Palermo dei lavoratori Ast Genovese sotto accusa | a Messina non ci saranno tagli

Hanno portato una bara simbolo della morte dell'azeinda, i manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto. "Presidente Schifani solo tu ci puoi salvare" Una quarantina di dipendenti dell'Azienda siciliana trasporti sta manifestando sotto palazzo dei Normanni per la situazione dell'azienda e hanno portato una bara simbolo della morte dell'Ast. I manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto. "Presidente Schifani solo tu ci puoi salvare". E' uuanto riporta Anasa. "La legge Madia prevedeva l'assorbimento dei somministrati prima si parlava di assumere oggi si parla di licenziamenti e trasferimenti" dicono i lavoratori che chiedono le dimissioni del presidente Ast Luigi Genovese e la nomina di un direttore generale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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