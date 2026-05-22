Ebola rischio globale al massimo livello possibile l’Oms alza l’allerta nella Repubblica Democratica del Congo

L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato il livello di rischio legato all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato più di 130 decessi. Il rischio per la salute pubblica nel paese è stato classificato come “molto elevato”, mentre anche il rischio a livello regionale è stato rivalutato in modo più severo. La situazione sanitaria si mantiene sotto stretta osservazione, con misure di emergenza in corso per contenere la diffusione del virus.

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