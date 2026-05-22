Ebola rischio globale al massimo livello possibile l’Oms alza l’allerta nella Repubblica Democratica del Congo
L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato il livello di rischio legato all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già causato più di 130 decessi. Il rischio per la salute pubblica nel paese è stato classificato come “molto elevato”, mentre anche il rischio a livello regionale è stato rivalutato in modo più severo. La situazione sanitaria si mantiene sotto stretta osservazione, con misure di emergenza in corso per contenere la diffusione del virus.
L’ epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo – con oltre 130 morti – ha raggiunto un livello di rischio “molto elevato” per la salute pubblica nazionale, con una rivalutazione al rialzo anche per il rischio regionale. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un punto stampa trasmesso in diretta su X. Secondo l’Oms, la situazione è in rapido peggioramento: “L’epidemia si sta diffondendo rapidamente”, ha dichiarato Ghebreyesus, precisando che il rischio globale rimane invece “basso”. La nuova valutazione aggiorna la precedente classificazione che indicava un rischio elevato a livello nazionale e regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Really Scared … But Not Enough to Act (In Defense of Virology - Episode 6)
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