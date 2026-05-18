L’Oms dichiara lo stato di emergenza internazionale per il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza internazionale a causa di un focolaio di Ebola che si è sviluppato nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione del virus, che ha già causato diverse vittime. Sono state avviate misure di controllo e prevenzione per limitare la trasmissione, mentre i team di emergenza si muovono nelle zone interessate per contenere l’epidemia. La situazione resta sotto stretta sorveglianza a livello globale.

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