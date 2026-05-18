L’Oms dichiara lo stato di emergenza internazionale per il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo
L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza internazionale a causa di un focolaio di Ebola che si è sviluppato nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione del virus, che ha già causato diverse vittime. Sono state avviate misure di controllo e prevenzione per limitare la trasmissione, mentre i team di emergenza si muovono nelle zone interessate per contenere l’epidemia. La situazione resta sotto stretta sorveglianza a livello globale.
Ebola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra. Secondo gli esperti non ci sono rischi fuori dall’area colpita. Ma lo scarso coordinamento tra i governi mostra le difficoltà in cui versa l’Organizzazione Mondiale della Sanità Ebola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra. Secondo gli esperti non ci sono rischi fuori dall’area colpita. Ma lo scarso coordinamento tra i governi mostra le difficoltà in cui versa l’Organizzazione Mondiale della Sanità Le informazioni sul focolaio del virus Ebola scoppiato nell’est della Repubblica Democratica del Congo disegnano un quadro poco allegro e hanno convinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d’emergenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
WHO declares health emergency over Ebola outbreak in DRC and Uganda
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18/5/26. Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I casi sospetti sono almeno 336. L'articolo di @GuGallone https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2026-05/ebola-congo-uganda-africa- facebook
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