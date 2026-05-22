Ebola Le scuole sono delle bombe ad orologeria Contagi in aumento Oms | Profondamente preoccupati
L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un incremento dei casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con un’accelerazione dei contagi rispetto alle previsioni iniziali. Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato che le scuole del paese rappresentano un rischio di diffusione, paragonandole a delle “bombe ad orologeria”. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli esperti, che segnalano come il virus si stia diffondendo con rapidità nel territorio. L’OMS ha espresso la propria preoccupazione per l’andamento della crisi sanitaria.
Roma, 22 maggio 2026 - L’ebola corre velocemente nella Repubblica Democratica del Congo, più di quanto si aspettasse l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I casi confermati sono in aumento: 82 con l’infezione e sette decessi accertati, ma l’epidemia è molto più estesa nel Paese africano. Oms: “La situazione è profondamente preoccupante ”. Si ipotizza già oltre i mille infettati, secondo un rapporto pubblicato da ricercatori dell'Imperial College London, stilato in collaborazione con la Oms e le autorità sanitarie regionali. TOPSHOT - Medical staff wearing personal protective equipment (PPE) bury a patient deceased at the hospital in Rwampara on May 21, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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