Ebola Le scuole sono delle bombe ad orologeria Contagi in aumento Oms | Profondamente preoccupati

L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un incremento dei casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con un’accelerazione dei contagi rispetto alle previsioni iniziali. Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato che le scuole del paese rappresentano un rischio di diffusione, paragonandole a delle “bombe ad orologeria”. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli esperti, che segnalano come il virus si stia diffondendo con rapidità nel territorio. L’OMS ha espresso la propria preoccupazione per l’andamento della crisi sanitaria.

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