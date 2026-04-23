Italia ripescata ai Mondiali grazie all’esclusione dell’Iran? Il governo | No sarebbe assurdo e vergognoso

Negli ultimi giorni si è diffusa l’ipotesi di un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, a seguito dell’esclusione dell’Iran. Tuttavia, il governo ha commentato che questa eventualità sarebbe “assurda e vergognosa”. La questione ha attirato attenzione principalmente sui media, mentre tra politici e tifosi non ci sono state dichiarazioni ufficiali o sostegno a questa teoria. La vicenda rimane in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

L’ipotesi di un clamoroso ripescaggio dell’Italia ai danni dell’Iran si fa strada sui media, molto meno tra i politici e i tifosi. Anzi, provoca reazioni indignate anche da Teheran, visto che l’ambasciata iraniana a Roma si è affrettata a commentare la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, che vorrebbe escludere la Nazionale asiatica, a causa del conflitto in corso con gli Stati Uniti, in favore degli azzurri. Una prospettiva che però, a quanto pare, non piace a Teheran. “Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici”, ha scritto su X l’ambasciata iraniana in Italia,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italia ripescata ai Mondiali grazie all’esclusione dell’Iran? Il governo: “No, sarebbe assurdo e vergognoso” Notizie correlate Italia ripescata ai Mondiali? Mentana: “Sarebbe squallido e ingiusto”(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai prossimi Mondiali? Il possibile forfait dell'Iran, a causa del conflitto con gli Stati Uniti, paese... Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran: quali speranze reali ci sono?Il presidente federale Gravina starebbe inviando un dossier alla FIFA per chiedere la partecipazione dell’Italia in luogo dell’Iran. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff; Italia ripescata ai Mondiali? L'ipotesi super playoff tra le nazionali escluse sondata dalla Fifa. Come funziona e cosa può succedere; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff. Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le coseSecondo il regolamento Fifa, se una squadra si ritira, il Consiglio Fifa (composto da 37 membri, con Gianni Infantino come presidente) ha piena discrezionalità per decidere come sostituirla. Può nomin ... corrieredellosport.it Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, l’ho chiesto: la Rai torna a sperareL’inviato del presidente USA Paolo Zampolli avrebbe avanzato la proposta alla FIFA, che però vuole garantire la partecipazione dell’Iran: lo scenario ... libero.it Mondiali di #calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con #Trump di Gabriele Manzo x.com Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le cose https://sl1nk.com/ktibyor - facebook.com facebook