Italia ripescata ai Mondiali? Mentana | Sarebbe squallido e ingiusto

Il futuro dell'Italia ai prossimi Mondiali di calcio è al centro di discussioni dopo che si è ipotizzato un possibile ripescaggio in seguito alla rinuncia dell'Iran. La notizia ha generato reazioni e commenti tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità sportive stanno monitorando la situazione. La decisione finale non è ancora stata presa e tutto dipende da eventuali sviluppi riguardanti la partecipazione di altre nazionali.

(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai prossimi Mondiali? Il possibile forfait dell'Iran, a causa del conflitto con gli Stati Uniti, paese ospitante della rassegna iridata insieme a Canada e Messico, potrebbe rimettere clamorosamente in corsa gli azzurri, eliminati dalla Bosnia nella finale dei playoff. Una prospettiva che però non piace a Enrico Mentana. "Essere ripescati ai mondiali di calcio da imbucati, al posto di una nazione qualificata sul campo, ma esclusa perché in guerra con il paese ospitante, sarebbe squallido e ingiusto e offensivo per la nostra storia sportiva", ha scritto in un post pubblicato sul proprio profilo...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ITALIA RIPESCATA ai Mondiali per L’IRAN

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