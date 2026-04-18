Dopo dieci anni di gestione al Manchester City, l’allenatore potrebbe lasciare la squadra, portando via un periodo ricco di vittorie e momenti difficili. La sua presenza ha segnato un’epoca, fatta di successi e sfide condivise con la squadra. La notizia della sua possibile partenza genera aspettative sul futuro, considerando il ruolo centrale che ha avuto nel club e l’impatto che il suo addio potrebbe avere sul team e sui tifosi.

Come si va avanti dopo una storia d’amore del genere? Dieci anni di successi, trofei e, sì, anche cadute: momenti in cui ci si è imparati a conoscere nei pregi e nei difetti, affrontando burrasche e tempi più miti sempre a braccetto. Questo potrebbe essere l’ultimo anno di Guardiola al Manchester City e, da quelle parti, sanno già che sarà un addio traumatico, come quello di Ferguson allo United. Ne parla il Guardian. Il Guardian ricorda l’ingaggio di David Moyes subito dopo la fine dell’era targata Sir Alex: sapete quanto durò? Appena 34 partite, nonostante fosse in essere un contratto di sei anni. Da allora il club ha cambiato allenatori come si cambiano i vestiti; l’ultimo è stato Carrick.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola al City è insostituibile: il suo addio sarà traumatico come quello di Ferguson allo United

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