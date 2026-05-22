È stata costituita Aspeco e cambia il welfare nell’Ovest Veronese

Lunedì 18 maggio, nel Palazzo Guarienti di Valeggio sul Mincio, i sindaci di 37 Comuni della zona hanno firmato l’atto di costituzione di Aspeco, un’azienda speciale consortile dedicata all’Ovest Veronese. La creazione di questa nuova struttura coinvolge amministrazioni locali della regione e si propone di offrire servizi e supporto ai territori rappresentati. La firma di questo accordo segna l’inizio di un percorso comune tra i Sindaci, con l’obiettivo di gestire alcune funzioni condivise.

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