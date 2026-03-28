Welfare 2026 | la salute digitale cambia il lavoro

Il welfare aziendale sta attraversando una fase di cambiamenti significativi e nel 2026 si prevede un'evoluzione nel settore della salute digitale, che avrà un impatto sul modo in cui le aziende gestiscono i servizi di benessere per i propri dipendenti. La digitalizzazione della salute si sta integrando nelle politiche di welfare, con un incremento dell'utilizzo di strumenti tecnologici per monitorare e migliorare il benessere dei lavoratori.

Il welfare aziendale sta vivendo una fase di trasformazione profonda. Nel 2026 il benessere dei dipendenti non passa più soltanto da buoni spesa, convenzioni commerciali o polizze sanitarie tradizionali, ma da un insieme di strumenti capaci di rendere l’assistenza più semplice, più rapida e più vicina alle esigenze quotidiane delle persone. La diffusione di piattaforme online, consulti da remoto, servizi di prevenzione accessibili via app e percorsi personalizzati di monitoraggio sta modificando il modo in cui le aziende si prendono cura dei propri collaboratori. Questa evoluzione ha un impatto diretto anche sull’organizzazione del lavoro. Un’impresa che integra servizi di salute digitale può migliorare la produttività, ridurre alcune assenze evitabili e offrire un’esperienza più moderna e concreta ai dipendenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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