Notte di controlli nell' Est veronese | patenti sospese per alcol e droga e denunce

Nella serata del 28 febbraio, i carabinieri delle stazioni di San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Colognola ai Colli e dell’Aliquota Radiomobile hanno effettuato controlli nelle zone di maggiore aggregazione dell’est Veronese. Durante l’operazione sono state sequestrate diverse patenti e sospese numerose per guida sotto l’effetto di alcol o droga, mentre alcune persone sono state denunciate.

Le zone di maggiore aggregazione dell'est Veronese, nella serata del 28 febbraio, sono finite al centro dei controlli dei carabinieri delle stazioni di San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Colognola ai Colli e dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di San Bonifacio. Un'attività scattata, su impulso del comando provinciale di Verona, allo scopo di contrastare l'illegalità e incrementare il livello di sicurezza, oltre che allo scopo di dare risposta alle esigenze dei cittadini. La tutela dell’incolumità e la sicurezza degli utenti della strada sono stati, quindi, ancora una volta gli obiettivi dell’operato dell’Arma, il cui personale ha controllato complessivamente una cinquantina di persone e una trentina di veicoli in transito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ubriachi al volante, locali, droga, furti: controlli a tappeto dei carabinieri nell'Est veroneseSu impulso del Comando provinciale di Verona, i carabinieri della compagnia di San Bonifacio hanno svolto una serie di servizi allo scopo di...

Alcol e droga: due denunce, otto patenti ritirate e una miriade di punti decurtatiIl dispositivo di controllo, che si è mosso su tutto il territorio di competenza ha fatto risaltare la sua presenza sia nella cittadina termale che...

