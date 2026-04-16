Milly Carlucci | fiocco inaspettato per la regina di Ballando con le stelle

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha annunciato di essere in attesa di un bambino. La notizia è arrivata in modo inaspettato e ha suscitato sorpresa tra i fan e i colleghi. Nel frattempo, sua figlia Angelica si appresta a vivere un momento significativo, senza ulteriori dettagli sulla data o sulle circostanze. La conduttrice ha condiviso la notizia attraverso un messaggio pubblico.

. Una lieta notizia travolge la vita della conduttrice, mentre la figlia Angelica si prepara al momento più importante. Milly Carlucci diventerà nonna: la notizia, nella sua semplicità quasi disarmante, segna un nuovo capitolo nella vita privata della conduttrice. La figlia primogenita Angelica Donati sarebbe infatti al settimo mese di gravidanza e attende il suo primo figlio dal marito, il principe Fabio Borghese, con la nascita prevista per giugno. Per la storica padrona di casa di Ballando con le stelle, oggi al timone di Canzonissima, si tratta del primo nipote, un passaggio familiare importante che arriva in un momento di piena maturità personale e professionale.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Notizie correlate Pierpaolo Pretelli, Milly Carlucci adocchia per Ballando con le stelle?Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi... Leggi anche: Pier Paolo Petrelli, Milly Carlucci lo adocchia per Ballando con le stelle