È morto Santo Locatelli ex sindaco di Zogno e fondatore dell’Ente Bergamaschi nel Mondo

Da ecodibergamo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto Santo Locatelli, ex sindaco di Zogno e fondatore dell’Ente Bergamaschi nel Mondo, all’età di 97 anni. Originario di Zogno, aveva ricoperto la carica di primo cittadino e aveva servito come alpino. È stato presidente dell’ente per 25 anni, contribuendo alla creazione di un legame con le comunità bergamasche all’estero.

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IL LUTTO. Originario di Zogno, aveva 97 anni. Ex sindaco, alpino e presidente dell’Ebm per 25 anni, fu tra i promotori del legame con le comunità bergamasche all’estero. I funerali lunedì 25 maggio in Santa Caterina a Bergamo. È morto nelle prime ore di venerdì 22 maggio Santo Locatelli, 97 anni, originario di Zogno e residente dal 1963 a Bergamo, in Borgo Santa Caterina. Fu tra i fondatori, nel 1967, dell’ Ente Bergamaschi nel Mondo, realtà nata per mantenere i rapporti con i bergamaschi emigrati all’estero. Nell’ente aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente, poi di presidente dal 1990 per 25 anni, e infine di presidente onorario. Nato nel 1928 da una famiglia di commercianti, Locatelli aveva studiato a Bergamo e si era laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano nel 1956. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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