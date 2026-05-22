È scomparso all’età di 76 anni Carlo Petrini, figura di spicco nel panorama della cultura alimentare. La sua attività ha portato alla creazione di Slow Food, un movimento internazionale che promuove la tutela delle tradizioni gastronomiche e della biodiversità. Nel corso degli anni, Petrini ha contribuito alla nascita di progetti e iniziative legate a temi di sostenibilità e tutela delle risorse, influenzando anche la nascita di un’università dedicata allo studio di questi argomenti.

È morto nella sera di giovedì 21 maggio nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. "Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune - ricorda Slow Food -, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità" sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Addio a Carlo Petrini, il visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e sostenibilità

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