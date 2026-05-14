All' Università del Piemonte Orientale il volontariato vale crediti formativi | la convenzione tra Upo e Csv
All'Università del Piemonte Orientale è stata stipulata una convenzione triennale tra l'ateneo e i Centri di servizio per il volontariato delle province locali. Questa collaborazione permette agli studenti di ottenere crediti formativi partecipando ad attività di volontariato riconosciute nell'ambito del piano di studi. L'accordo coinvolge i centri di servizio di Asti-Alessandria, Biella-Vercelli e Novara-Vco, con l'obiettivo di integrare l'impegno sociale nel percorso accademico. La firma del protocollo segna un passo ufficiale verso l'inclusione del volontariato nel percorso formativo universitario.
Il volontariato entra ufficialmente nel piano di studi universitario. L'Università del Piemonte Orientale ha siglato una convenzione triennale con i Centri di servizio per il volontariato del territorio (Csv Asti-Alessandria, Ctv Biella-Vercelli e Cst Novara-Vco) per trasformare l'impegno sociale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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