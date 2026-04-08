Ricerca l' Università del Piemonte Orientale vola in Europa | 4 milioni per il progetto In-Justice

L'Università del Piemonte Orientale ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro per il progetto In-Justice, grazie al quale parteciperà a un'iniziativa europea di ricerca. La somma sarà destinata allo sviluppo di attività di studio e innovazione nel settore. La partecipazione a questo progetto testimonia il ruolo attivo dell'ateneo nel panorama accademico internazionale e il suo coinvolgimento in collaborazioni transnazionali.

L'università del Piemonte Orientale si conferma un'eccellenza nel panorama della ricerca internazionale. Il progetto In-Justice, coordinato dal professor Rodrigo Míguez Núñez del dipartimento per lo Sviluppo sostenibile e la transizione ecologica (Disste), ha ottenuto un prestigioso traguardo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it L'ex concessionaria comprata dall'Asl per realizzare l'Officina trasfusionale del Piemonte OrientaleL'ex Autocusio di Borgomanero acquistato dall'Asl di Novara per 780mila euro, grazie ad una donazione. La ricerca dell'Università di Pisa va in scena per le scuole con il progetto StarDustLo spettacolo tra teatro e ricerca è rivolto alle scuole secondarie, in scena a Lucca e Pisa. Temi più discussi: La ricerca per la tracciabilità del tartufo bianco diventa un caso di studio all’Università di Pavia; UniTo lancia Innosfera: il nuovo portale dedicato all'innovazione; Bus gratis per gli universitari: altri 5000 studenti coinvolti; Piemonte, parte la fase 2 di Piemove: coinvolti altri 5mila studenti. Nasce l’ecosistema dell’innovazione agricola: siglato il Manifesto di intenti del Digi Open Lab [VIDEO]Il documento è stato firmato da Fondazione Agrion e dai quattro poli universitari piemontesi: Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino e Università de ... targatocn.it Nasce l'ecosistema dell'innovazione agricola: siglato il Manifesto di intenti del Digi Open LabÈ stato sottoscritto ieri, lunedì 30 marzo, presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, il Manifesto di Intenti del progetto Digi Open Lab, hub sperimentale promosso ... freshplaza.it Università del Piemonte Orientale | Vercelli - facebook.com facebook A Novara un presidio per Ahmadreza Djalali, il ricercatore dell’Università del Piemonte Orientale detenuto in Iran x.com