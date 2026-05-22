È morto Carlo Petrini il fondatore di Slow Food e Terra Madre

Nella serata di ieri, è venuto a mancare Carlo Petrini nella sua abitazione di Bra, in provincia di Cuneo. Petrini è noto per aver fondato le associazioni Slow Food e Terra Madre, organizzazioni che si occupano di promuovere la qualità dei cibi e la sostenibilità alimentare. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore dell’alimentazione e della cultura gastronomica.

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre, è morto nella tarda serata di ieri, nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Aveva 76 anni. La notizia è stata comunicata da Slow Food, il movimento nato nel 1986 attorno alla sua idea di un cibo «buono, pulito e giusto» e diventato negli anni una rete internazionale presente in oltre 160 Paesi. Petrini era nato a Bra nel 1949 ed era conosciuto da molti come Carlin. Gastronomo, giornalista, scrittore e organizzatore culturale, è stato una delle figure più influenti nel modo in cui in Italia e poi nel mondo si è cominciato a parlare di cibo non solo come consumo o piacere, ma come tema sociale e politico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre | 22/05/2026

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