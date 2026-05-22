Nella serata di ieri, è deceduto a Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Aveva 76 anni. La notizia è stata comunicata da Slow Food, l’organizzazione da lui creata nel 1986 con l’obiettivo di difendere il diritto al piacere e alla qualità del cibo. La morte si è verificata nella sua abitazione. Nessun’altra informazione è stata fornita sui dettagli delle circostanze.

È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. «Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune - ricorda Slow Food -, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità» sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco. «Chi... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Carlo Petrini è morto, il fondatore di Slow Food e Terra Madre aveva 76 anni

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