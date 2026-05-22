È morto Carlo Petrini fondatore di Slow Food

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. L’associazione è nota per promuovere la cultura ecosostenibile del cibo in Italia e nel mondo. Petrini aveva avviato il progetto negli anni Ottanta e nel corso degli anni ha guidato l’organizzazione fino alla sua morte. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato cordoglio tra i membri dell’associazione e coloro che si dedicano alla tutela dell’ambiente e della biodiversità alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Carlo Petrini, noto per essere stato il fondatore di Slow Food, l’organizzazione che promuove la produzione sostenibile di cibo in Italia, è morto a 76 anni. Era nato a Bra, in provincia di Cuneo, ed era conosciuto col soprannome di “Carlin”. Aveva fondato Slow Food nel 1986; in precedenza si era occupato di enogastronomia su diversi giornali, e aveva lavorato alla creazione della rivista Gambero Rosso, che inizialmente era un supplemento del manifesto. Slow Food – che all’inizio si chiamava Arcigola – nacque come associazione culturale con l’obiettivo di riscoprire la storia gastronomica italiana in contrapposizione al fenomeno contemporaneo dei fast food: in questo senso il nome dell’associazione, che in inglese vuol dire “cibo lento”, era un’esplicita dichiarazione di intenti di Petrini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

200 morto carlo petrini fondatore di slow food
© Ilpost.it - È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

E' morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow FoodAGI - E' morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre.

Leggi anche: Carlo Petrini è morto, il fondatore di Slow Food e Terra Madre aveva 76 anni

carlo petrini è morto carlo petriniChi era e cosa ha fatto Carlo Petrini, ideatore di Slow food morto a 76 anniDa una sua idea è nato il movimento oggi noto in tutto il mondo che promuove il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti. Da una sua idea sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienz ... today.it

carlo petrini è morto carlo petriniE' morto, nella sua Bra, Carlin Petrini , fondatore di Slow foodSe ne andato a 76 anni. Malato da tempo. Infaticabile promotore del cibo tradizionale, buono e giusto. Dall'Università di Pollenzo a Terra madre ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web