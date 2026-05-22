È morto Carlo Petrini fondatore di Slow Food

È deceduto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. L’associazione è nota per promuovere la cultura ecosostenibile del cibo in Italia e nel mondo. Petrini aveva avviato il progetto negli anni Ottanta e nel corso degli anni ha guidato l’organizzazione fino alla sua morte. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato cordoglio tra i membri dell’associazione e coloro che si dedicano alla tutela dell’ambiente e della biodiversità alimentare.

Carlo Petrini, noto per essere stato il fondatore di Slow Food, l’organizzazione che promuove la produzione sostenibile di cibo in Italia, è morto a 76 anni. Era nato a Bra, in provincia di Cuneo, ed era conosciuto col soprannome di “Carlin”. Aveva fondato Slow Food nel 1986; in precedenza si era occupato di enogastronomia su diversi giornali, e aveva lavorato alla creazione della rivista Gambero Rosso, che inizialmente era un supplemento del manifesto. Slow Food – che all’inizio si chiamava Arcigola – nacque come associazione culturale con l’obiettivo di riscoprire la storia gastronomica italiana in contrapposizione al fenomeno contemporaneo dei fast food: in questo senso il nome dell’associazione, che in inglese vuol dire “cibo lento”, era un’esplicita dichiarazione di intenti di Petrini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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