Carlo Petrini morto il fondatore di Slow Food | aveva 76 anni

Nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026, è stata comunicata la scomparsa di Carlo Petrini, cofondatore dell’associazione Slow Food. Aveva 76 anni. Petrini era conosciuto per aver promosso la tutela delle tradizioni alimentari e la biodiversità. La notizia è stata diffusa dai rappresentanti dell’organizzazione, che hanno espresso cordoglio per la perdita del loro fondatore. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel movimento internazionale dedicato alla salvaguardia delle produzioni locali e sostenibili.

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. “Nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026, presso la sua abitazione, a Bra (Cuneo), all’età di 76 anni, è mancato Carlo Petrini, fondatore di Slow Food”, fa sapere l’associazione in un comunicato, sottolineando che “dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato si’ (2017), ispirate all’enciclica di Papa Francesco”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre | 22/05/2026

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