È morta Katia la Nera Adragna la regina della droga della Barona | era ai domiciliari per gravi patologie

Katia Adragna, conosciuta come “la Nera” e considerata una figura di rilievo nel traffico di droga nella zona della Barona, è deceduta mentre si trovava agli arresti domiciliari. La donna, di 47 anni, era stata arrestata e sottoposta a questa misura restrittiva a causa di “gravi patologie”. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione, dove era sottoposta ai controlli di legge. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e le condizioni di salute della donna.

Katia Adragna è morta durante la detenzione agli arresti domiciliari. La 47enne, conosciuta come la regina della droga del quartiere Barona di Milano, era stata arrestata lo scorso ottobre e scarcerata a marzo per "motivi di salute". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Brava Katia Ha ragione nn ha mai cambiato atteggiamento una gatta morta che uscita dal GF con tre Schip mavonso mavier mavigiu Lorenzo e Giulio c'è mancato poco i tommavi e perché gliatri erano occupati adesso e ripartita dopo lopouzione e botox cerca x.com

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