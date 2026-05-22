È morta Katia la Nera Adragna la regina della droga della Barona | era ai domiciliari per gravi patologie

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Katia Adragna, conosciuta come “la Nera” e considerata una figura di rilievo nel traffico di droga nella zona della Barona, è deceduta mentre si trovava agli arresti domiciliari. La donna, di 47 anni, era stata arrestata e sottoposta a questa misura restrittiva a causa di “gravi patologie”. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione, dove era sottoposta ai controlli di legge. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e le condizioni di salute della donna.

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Katia Adragna è morta durante la detenzione agli arresti domiciliari. La 47enne, conosciuta come la regina della droga del quartiere Barona di Milano, era stata arrestata lo scorso ottobre e scarcerata a marzo per "motivi di salute". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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