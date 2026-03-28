Pensavo fosse mia amica mi fidavo ma ha tentato di rubarmi il marito mentre io le parlavo della crisi con lui Per fortuna l’ho scoperto… | parla Manuela Arcuri

Una donna ha raccontato di aver scoperto che un’amica aveva tentato di rubarle il marito mentre lei parlava con un’altra persona delle difficoltà con il coniuge. La stessa ha affermato di aver scoperto tutto in tempo per evitare conseguenze più gravi. In un’altra dichiarazione, una donna ha parlato di un momento in cui ha sentito il bisogno di chiedere aiuto e di trovare supporto in un’amica durante un periodo difficile.

“Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai. Un momento in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga quando senti che ti tremano le gambe. Ecco, ora immaginate che quell’amica vi tradisca. A me è successo”: così, a Le Iene, Manuela Arcuri aveva iniziato il suo monologo. “Mi ha tradito, nel senso che ha tentato di rubarmi il marito”. E ora, di questo tradimento subito da un’amica, ha deciso di parlare con Novella2000. La separazione con l’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco è cosa fatta e tra loro i rapporti sono rimasti buoni. Non così con l’amica della quale si fidav a: “Mi ha tradito, nel senso che ha tentato di rubarmi il marito nel momento in cui mi sono confidata con lei, parlando della mia crisi coniugale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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