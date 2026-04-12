Un venerdì di calcio in Polonia si è trasformato in una giornata di lutto dopo la morte improvvisa di un vice allenatore di 49 anni, avvenuta subito dopo una corsa. La notizia ha suscitato grande dolore tra gli addetti ai lavori e le federazioni locali, che hanno espresso cordoglio per la perdita di una figura importante nel settore tecnico. La tragedia ha scosso il mondo del pallone, lasciando senza parole molti appassionati e professionisti.

di Alessio Lento Un venerdì di calcio si è trasformato in una giornata di dolore per il mondo del pallone polacco, con il calcio che perde un protagonista della sua scena tecnica in circostanze che colpiscono per la loro imprevedibilità e drammaticità. La notizia è arrivata nella mattinata, con la Federazione polacca che ha annunciato il decesso di Jacek Magiera, vice allenatore della Nazionale, stroncato all’età di 49 anni dopo essere uscito per una corsetta mattutina e aver accusato un malore improvviso, un episodio che non ha lasciato scampo nonostante il pronto intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale. Magiera, una vita dentro il calcio polacco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muore dopo una corsetta a 49 anni: Federazione in lacrime per il vice allenatore

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