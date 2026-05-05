Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico dopo aver combattuto contro una leucemia. La decisione arriva in un momento in cui avrebbe ancora voluto continuare a giocare, ma ha scelto di lasciare il campo. Ora si apre un nuovo capitolo per lui, con ipotesi di intraprendere una carriera come allenatore. La notizia ha suscitato commenti tra addetti ai lavori e tifosi.

È un addio doloroso quello di Achille Polonara, che ha infine deciso di ritirarsi dall'attività agonistica quando forse, nel suo animo, avrebbe tanto desiderato proseguire. Una scelta presa dopo aver capito che a causa della malattia non sarebbe riuscito a tornare ad essere il giocatore di un tempo. Polonara, uno dei volti più rappresentativi e amati del basket italiano degli ultimi quindici anni, lascia dunque il basket all'età di 34 anni. "Ci ho provato, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima. E voglio che mi ricordiate per quello che ero", è quanto dichiarato dal cestista nel messaggio lasciato ai fan sui suoi canali social.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Polonara dice addio al basket: il ritiro dopo la leucemia. Nuova vita da allenatore?

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