Dybala-Roma rinnovo vicino | cifre ridotte per la Champions

La Roma e Paulo Dybala sono prossimi a firmare un nuovo contratto, con l’intesa che aspetta soltanto l’accesso alla Champions League per essere ufficializzata. La trattativa riguarda soprattutto le cifre, che sono state ridotte rispetto alle condizioni precedenti. La decisione dipende dalla qualificazione del club alla competizione europea, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della formalizzazione dell’accordo tra le parti.

La Roma e Paulo Dybala sono sempre più vicini a blindare il proprio futuro insieme, con un accordo per il rinnovo contrattuale che attende ormai soltanto la certezza matematica della qualificazione in Champions League per essere formalizzato. Secondo quanto rivelato da Francesco Balzani sulle colonne del quotidiano Leggo, i vertici di Trigoria e l’entourage dell’attaccante argentino hanno compiuto progressi sostanziali nelle ultime ore, impostando il prolungamento su basi economiche radicalmente diverse rispetto al passato. La Joya, tornata al centro del progetto tecnico dopo le ultime convincenti prestazioni contro Parma e Lazio, ha manifestato la chiara intenzione di dare assoluta priorità al club giallorosso, accettando una drastica riduzione dello stipendio pur di continuare la sua avventura nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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