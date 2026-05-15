Il consiglio approva tra le critiche il rendiconto 2025 | disavanzo in calo e oltre 29 milioni di investimenti
Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025, nonostante le critiche. Il documento evidenzia un disavanzo in diminuzione rispetto agli anni precedenti e un investimento superiore ai 29 milioni di euro. Il Comune sostiene di avere conti più solidi e stabili rispetto al passato, grazie anche a un aumento delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria. La discussione si è concentrata sui numeri, senza che siano state formulate ipotesi o valutazioni di carattere politico.
Il Comune rivendica conti “più solidi e stabili”, con un disavanzo in calo, investimenti per oltre 29 milioni di euro e una crescente capacità di riscossione legata alla lotta all’evasione tributaria. È il quadro tracciato dall’assessore comunale al Bilancio Maria Rita Carota in merito al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
FUNERALE MUKHTAR, POLEMICHE E IMBARAZZO IN CONSIGLIO | 29/04/2026
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