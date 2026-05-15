Il consiglio approva tra le critiche il rendiconto 2025 | disavanzo in calo e oltre 29 milioni di investimenti

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025, nonostante le critiche. Il documento evidenzia un disavanzo in diminuzione rispetto agli anni precedenti e un investimento superiore ai 29 milioni di euro. Il Comune sostiene di avere conti più solidi e stabili rispetto al passato, grazie anche a un aumento delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria. La discussione si è concentrata sui numeri, senza che siano state formulate ipotesi o valutazioni di carattere politico.

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