All' asta l' oro rosso della ferrovia Roma Nord | Astral vuole incassare 1,6 milioni di euro

All'asta il materiale di ferro della ferrovia Roma Nord, con Astral che punta a incassare circa 1,6 milioni di euro. La soluzione di smaltirlo direttamente non risulta conveniente, considerando il rischio di furti da parte di gruppi criminali specializzati nel rubare e rivendere i metalli. La questione riguarda quindi la gestione e la vendita di materiali ferrosi provenienti dalla rete ferroviaria.

Smaltire direttamente il materiale non conviene. Del resto, ci sono bande di malviventi specializzate nel rubarlo e rivenderlo. Parliamo del rame, l’oro rosso dei tempi moderni. L’Astral, la società della regione Lazio che si occupa di strade e ferrovie, ha messo all’asta 160.000 chilogrammi del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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